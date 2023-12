Non è cambiata la posizione dell'Inter rispetto alla questione dei rinnovi, il cui l'approccio, Beppe Marotta dixit, è di calma e cautela. Secondo quanto riportato su X da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, è tutto fatto per il prolungamento di Henrikh Mkhitaryan, mancano la formalizzazione del contratto e l'annuncio. Lo stesso discorso vale per l'accordo con Federico Dimarco, mentre il matrimonio di Lautaro Martinez, nelle idee del club di Viale della Liberazione, è che venga celebrato subito dopo.