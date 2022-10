Arrivano conferme circa le indiscrezioni di formazione dell'Inter contro il Barcellona filtrate ieri dopo la rifinitura: in attacco, secondo Sky Sport, Simone Inzaghi si affiderà con ogni probabilità al tandem argentino composto da Joaquin Correa e Lautaro Martinez, completamente ristabilito dopo essere uscito malconcio da Inter-Roma. Per quanto riguarda le altre scelte, nessuna sorpresa: in difesa torna Stefan de Vrij, sulle corsie spazio a Federico Dimarco e Matteo Darmian. In mezzo, Henrikh Mkhitaryan prende il posto di Kristjan Asllani rispetto a sabato scorso. Tra i pali, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, ci sarà André Onana, alla sua terza gara ufficiale in stagione.