In attesa dell'allenamento della vigilia in programma questo pomeriggio ad Appiano Gentile, cominciano a filtrare le prime indicazioni sulla formazione che ha in mente di schierare Simone Inzaghi nel match che vedrà la sua Inter sfidare l'Atalanta. Dopo l'ampio turnover di Lecce, tra i milanesi dovrebbero tornare nell'undici titolare Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. In avanti, Marko Arnautovic dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, in campo dal 1' al Via del Mare, al fianco dell'insostituibile Lautaro Martinez. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!