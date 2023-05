Acerbi e Bastoni insieme dal 1' al centro della difesa nerazzurra, completata da D'Ambrosio, con De Vrij in panchina. E' questa secondo quanto riportato da Sky Sport l'ultima novità di formazione in casa Inter in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta. Confermate al momento tutte le restanti scelte con Inzaghi che punta sugli esterni sui due titolarissimi Dumfries e Dimarco. In porta Onana, a centrocampo toccherà a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti spazio alla LuLa dal 1'.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

