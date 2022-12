In scadenza di contratto col Benfica , Alejandro Grimaldo è un terzino sinistro che fa gola soprattutto alle italiane. Stando alle informazioni dei giornalisti di O Jogo , infatti, i rappresentanti del giocatore, che in queste settimane stanno negoziando il rinnovo con il club portoghese, sono stati contattati da Juventus, Inter e Napoli, pronti a offrire al loro assistito uno stipendio superiore a quello che percepisce attualmente (4 milioni di euro lordi).

Dal canto loro, le Aguias portoghesi hanno intenzione di prolungare l'accordo ma senza sforare il tetto salariale fissato in estate dopo l'addio di diversi giocatori. Il diretto interessato non ha chiuso alla permanenza, ma visti i club che si sono fatti vivi per lui vuole un aumento di ingaggio consistente. I contatti tra le parti - chiosano i colleghi lusitani - continuano e la porta non è chiusa, con il Benfica consapevole che si tratta di una trattativa non facile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER! IL TUO REGALO DI NATALE