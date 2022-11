Buona la prima per l’Olanda di Van Gaal che dopo ottantaquattro minuti in equilibrio, trova la porta con Gakpo e porta a casa i primi tre punti di questo Mondiale. A propiziare la rete è Frenkie de Jong con un grande traversone verso l'area, dove trova l’inserimento perfetto dell’attaccante del PSV che di testa batte Mendy e porta in vantaggio gli oranje. Ma c'è ancora tempo, visto il sostanzioso recupero, e al 99esimo Klaassen raddoppia e porta a c casa la prima gioia qatariota. Centouno minuti di gioco per Denzel Dumfries, schierato titolare. Resta in panchina invece Stefan De Vrij.