Ancora una vittoria per la Nazionale iraniana che anche questa volta porta a casa una vittoria di misura, battendo per 1-0 gli Emirati Arabi Uniti. Niente gol questa volta per l'interista Mehdi Taremi, protagonista del successo nella gara precedente con il Kirghizistan: a sottoscrivere il gol vittoria è Ghayedi al 48esimo, rete che basta alla Nazionale ospite a conquistare altri tre importantissimi punti per il percorso verso il Mondiale 2026. Schierato titolare l'attaccante nerazzurro, rimasto in campo fino al 98' (a tre minuti dalla fine del lungo recupero), quando al suo posto è subentrato Karimi.

