L'Inter celebrerà l'anno del drago con una maglia in edizione speciale per la sfida alla Roma di sabato prossimo alle 18. Proprio il 10 febbraio scatterà il capodanno cinese, infatti, e la società ha preparato un kit apposito in edizione limitata, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport.

Nel 2023 il Capodanno cinese celebrato con la maglia con caratteri adattati coincise con la sconfitta con l'Empoli in casa, a maggior ragione si terrà alta la tensione. Ma al di là della scaramanzia, c'è un tema a cui si sta lavorando verso la Cina: il ripristino della tournée asiatica interrotta a causa del Covid (l'ultima è del 2019). Un forte desiderio della proprietà, anche se la stagione chiuderà l'1 giugno con la finale di Champions League (il campionato finirà invece il 26 maggio) e in estate c'è un Europeo dal 14 giugno al 14 luglio.