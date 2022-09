La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: domani tra i pali contro il Torino ci sarà nuovamente Handanovic, come annunciato dallo stesso Inzaghi nel post partita contro il Bayern. Ma Onana è destinato prendere sempre più spazio. Ecco perché, con ogni probabilità, a Plzen martedì prossimo in Champions il portiere sarà ancora il camerunese". Insomma, una staffetta tra i pali.

"L’ingresso di Onana contro il Bayern è stato giudicato in maniera positiva dallo staff di Inzaghi e anche in generale da una squadra abituata a difendere con un altro tipo di portiere tra i pali - riferisce la rosea -. È uno dei punti da tenere in considerazione. non è un normale avvicendamento, quello tra Onana e Handanovic, Perché porta con sé almeno due conseguenza di natura tattica. La prima: per i difensori cambia il modo di schierarsi su un calcio piazzato, vista la propensione all’uscita del camerunese a differenza dello sloveno. Altri dettagli da limare: Onana, molto più del capitano, fa del gioco lungo con i piedi una sua peculiarità. Un’arma da sfruttare a maggior ragione quando in squadra ci sarà Lukaku. Più volte, però, contro il Bayern di questa giocata si è abusato: Brozovic, giusto per citare un compagno di Onana, in alcune occasioni si è trovato spiazzato dall’essere scavalcato costantemente".