Tra l'Inter e l’Empoli c’è già un appuntamento segnato in rosso sul calendario dei manager, tra la prima finale di Coppa Italia di domani e la seconda ben più prestigiosa di Istanbul il 10 giugno. Il motivo? "I due club devono parlare di portieri visto che l’Inter ne avrà bisogno molto probabilmente: la danarosa cessione di Onana al Chelsea è più che una possibilità (nell’ultimo contatto della scorsa settimana i Blues hanno ribadito di volere inserire una tra le tante contropartite della loro rosa extra-large). e Guglielmo Vicario è l’erede designato - assicura la Gazzetta dello Sport -. Il tema economico va approfondito, ma la scelta è stata fatta, mentre l’altro empolese Fabiano Parisi entrerebbe in gioco in caso di offerte dalla Bundesliga per Gosens".

