Tra oggi e domani, dopo lavoro personalizzato in campo, De Vrij dovrebbe tornare a pieno regime in gruppo per mettersi a disposizione di Inzaghi per il match di domenica con il Cagliari.

Intanto, il tecnico nerazzurro ha già potuto riabbracciare Bastoni che sarà certamente in campo dal 1' contro i sardi. Bisseck e Sanchez, invece, si candidano per una maglia al posto degli squalificati Pavard e Lautaro. E dall'inizio dovrebbe rivedersi pure Darmian per Dumfries.

Dubbio in mezzo: Mkhitaryan, sempre titolare nelle ultime 19 gare, è diffidato e potrebbe lasciare il posto a Frattesi vista l'imminenza del derby. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.