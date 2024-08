La prestazione contro il Lecce ha fugato ogni dubbio sorto dopo il 2-2 di Genova: l'Inter ha ancora fame. Il gruppo, uscito indenne dal mercato con tutti i big ancora a Milano, è sano e non ha perso la voglia di ripetersi. Dunque, Inzaghi - secondo la Gazzetta dello Sport - è pronto a ripartire dalle vecchie certezze per restare lassù.

Poi è chiaro che, considerando la stagione più lunga di sempre, il tecnico dovrà anche dare maggior minutaggio alle alternative, che sono di più alto livello in ogni zona del campo rispetto a un anno fa. E se in precedenza il turnover era un'eventualità, adesso diventa necessità. Taremi, Zielinski e il baby Palacios assicurano rotazioni per ogni ruolo, andando a completare una rosa altamente competitiva.

Zielinski è il prossimo, dopo l'ottimo impatto di Taremi. Ma, più in generale, Inzaghi si prepara a ruotare uomini e risorse con una intensità mai vista nelle sue stagioni precedenti all’Inter: da Frattesi a Dumfries, da Bisseck allo stesso Palacios, il tecnico può pescare titolari in tutto il serbatoio.

E poi la rosea inserisce nel discorso anche il "fattore Juve", ossia lo stimolo che danno i bianconeri, usciti rinforzati sulla carta dal mercato estivo. L'ultimo in casa Inter a bissare uno scudetto fu Mourinho nella leggendaria stagione 2009-2010: Inzaghi ha piazzato il mirino.