Il bosniaco resterebbe solo con la Champions. Idem, con ogni probabilità, l'olandese. Il turco potrebbe essere l'eccezione alla regola, considerando la centralità nel progetto tecnico? "Non a caso l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio si sono affrettati a raggiungere una base di accordo. Ma occhio alle sorprese e ai cambi d’orizzonte, neppure lui è al riparo da ragionamenti economici complessivi in caso di retrocessione in Europa League - spiega la rosea -. E il discorso vale, a maggior ragione, per chi ancora l’accordo non l’ha raggiunto. Ed è oggi pure lontano dal farlo. Bastoni è in scadenza tra un anno, ha chiesto un adeguamento da 5,5 milioni a stagione, 2 in più rispetto ai 3,5 che guadagna attualmente. Allungare quell’accordo rappresenta una priorità per il club, vale il discorso fatto per Calhanoglu. Ma dentro una situazione che già di per sé è complicata – i tempi stringono, per evitare rischi in stile Skriniar –, il mancato accesso alla Champions complicherebbe i piani, ridurrebbe il margine di manovra del club".