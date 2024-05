I risvolti positivi del successo della seconda stella si apprezzeranno anche a livello europeo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo status raggiunto in Champions sarà seguito anche da maggiori incassi.

Dopo la finale di Istanbul, i nerazzurri in questa stagione sono scivolati contro un arcigno Atletico Madrid, ma ormai la squadra di Inzaghi è unanimemente riconosciuta a livello europeo come una delle migliori e non a caso è certa di essere in prima fascia nel sorteggio della prossima Champions. Un traguardo raggiunto grazie al sesto posto nel ranking Uefa.

I fatturati delle super big europee restano una chimera, ma a livello di campo l'Inter è l'unica italiana che ha dimostrato di potersela giocare anche ai livelli più alti e si è guadagnata la reputazione che ha. Con il nuovo format ci saranno più partite da giocare: fare risultato significherà anche incassare di più mai come prima.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!