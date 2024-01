Inter non bella, ma respingente e resistente. Questo il punto di vista della Gazzetta dello Sport che analizza il successo nerazzurro a Firenze che rispedisce Inzaghi al primo posto a +1 sulla Juventus di Allegri con una partita ancora da recuperare.

Un'Inter in grado di "sopravvivere" a un rigore come accaduto con il Verona: Sommer ha stregato Nico Gonzalez e ha concesso ai suoi di non perdere 2 punti. Per Inzaghi, un turnover "saggio": fuori inizialmente Acerbi e Dimarco oltre agli squalificati Calhanoglu e Barella. Decisivo ancora Lautaro, al suo 19esimo gol in 21 partite di campionato (ma 19 presenze personali): non accadeva da Vieri 2002-2003.

Domenica a San Siro lo scontro diretto: per la Juve sarà una specie di penultima chiamata. Se vincerà l’Inter, la corsa scudetto si trasformerà forse in un monologo scrive la Gazzetta.

