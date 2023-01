Analizzando l'ultimo mercato dell'Inter emerge in dato di fatto: il rendimento migliore lo hanno avuto i giocatori che sono arrivati a parametro zero (vedi Onana e Mkhitaryan ) o in prestito gratuito ( Acerbi ), mentre chi è stato pagato ( Lukaku, Bellanova e Asllani ) ha avuto più difficoltà.

In parole povere, sottolinea La Gazzetta dello Sport, "il mercato nerazzurro della scorsa estate è stato la dimostrazione che il calcio sfugge a qualsiasi regola e che, a volte, la creatività e il colpo di genio possono pagare più degli investimenti milionari. Ecco perché - si legge - è già stato "opzionato" il romanista Smalling e non è detto che sia l'unico parametro zero in arrivo la prossima estate".

