L'Inter a Verona riparte da Petar Sucic, "simbolo e speranza del nuovo corso, della bella gioventù che dovrà affiancare prima e sostituire poi i pretoriani delle due finali di Champions". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport mentre prova a decifrare le scelte di formazione di Chivu: l'altro classe 2003 destinato ad una maglia da titolare è Bonny, pronto a far coppia con Lautaro, ma non si escludono altre novità.

Zielinski sembra favorito su Calhanoglu per completare il centrocampo con Barella e il croato, mentre in difesa Bisseck può essere spostato a destra con uno tra Acerbi e De Vrij in mezzo e Bastoni a sinistra. Sulla fascia destra dovrebbe spuntarla ancora Dumfries, mentre dalla parte opposta Carlos Augusto può concedere un po' di riposo a Dimarco.