L'Inter accelera per Luis Henrique, l'esterno destro brasiliano che gioca nel Marsiglia di De Zerbi. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha di fatto raggiunto un accordo con l'ex Botafogo, che ha dato il suo 'sì' totale al trasferimento a Milano. Da qui sorge ora la trattativa con l'OM.

Intanto Luis Henrique - come spiega la rosea - ha scelto l'Inter convinto dal progetto tecnico e l'ha messa come priorità dinanzi a tutte le altre opzioni di mercato, tra le quali il Bayern e la Premier League. Ma adesso arriva il difficile, perché non sarà facile trovare l'intesa per il costo del cartellino considerando che i francesi partono da una valutazione di 30 milioni di euro. Marotta e Ausilio, invece, sono fermi a quota 20 più bonus.

"C’è del lavoro da fare - spiega la Gazzetta -. Ecco perché non va dato per scontato che il giocatore venga prelevato entro il Mondiale per il club: quella è l’intenzione dell’Inter, al quale il giocatore interessa in ogni caso. L’idea dell’Inter è chiara: affiancare a Dumfries un calciatore di pari livello con le stesse caratteristiche".