Inzaghi ritrova Federico Dimarco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri l'esterno mancino si è allenato per buona parte della seduta in gruppo e sarà certamente a disposizione per il Cagliari.

Il dubbio riguarda l'inserimento nella formazione titolare: Dimarco potrebbe partire dall'inizio per poi lasciare il posto a un compagno oppure entrare a gara in corso. Recuperato anche Mehdi Taremi, che però certamente si accomoderà in panchina.