Se non si considera il 2016-17, quando Steven Zhang non era ancora operativo, questo è il peggior girone di andata dell'Inter di Suning. Peggio anche dei 39 punti del secondo anno di Spalletti. Vincere due coppe italiane non basta più: ora a Inzaghi si chiede altro: non centrare la zona Champions sarebbe considerato un fallimento. "E, in generale, conterà anche il modo in cui verrà centrato l’obiettivo minimo: i nerazzurri devono arrivarci senza affanni superflui, senza precipitare a temperature siberiane dal Napoli. Anzi, sarebbe meglio giocare i prossimi 19 turni con lo spirito di chi compete per lo scudetto, anche se nella realtà la seconda stella è utopia. Più realistico, invece, il passaggio ai quarti di Champions, che porterebbe in dote almeno 5 milioni tra soldi Uefa e maxi-incasso a San Siro: il Porto è scivoloso, non imbattibile", spiega la Gazzetta dello Sport.