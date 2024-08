Senza i gol di Taremi, in casa Inter c'è assoluta urgenza di rivedere al più presto all'opera la ThuLa. È questa una delle conclusioni a cui arriva La Gazzetta dello Sport dopo il pari col Pisa che ha messo in luce il "solito disastro Correa" e i problemi fisici di Arnautovic, ieri pizzicato a toccarsi la coscia sinistra prima e la caviglia dopo una botta poi. Mentre Thuram è rimasto ad Appiano ad allenarsi, la rosea conferma che Lautaro si taglierà una parte di vacanze rientrando prima dell'8 agosto: il Toro forse sarà in campo già da martedì.

Tra le note positive del test di ieri spicca Mkhitaryan, anche ieri migliore in campo e utilizzato anche in attacco. Le migliori indicazioni sono arrivate dal centrocampo, mentre in difesa Bisseck è stato il più positivo e non solo per il gol. Nel reparto arretrato "non c'è giocatore che sia ancora in piena condizione, gli azzurri e lo stesso Acerbi sono molto indietro" scrive il quotidiano, ricordando anche la grave indecisione in uscita di Martinez nel palo dei toscani.

