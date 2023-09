In attesa di quello sul campo, il prossimo 16 settembre, il derby di Milano inizia già tra le fila della Nazionale francese. L'ultimo mercato infatti ha portato sulla sponda nerazzurra del Naviglio due nuovi volti transalpini, Marcus Thuram e Benjamin Pavard, che hanno raggiunto a Milano i rossoneri Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan, tutti presenti a Clairefontaine. Ma al di là della rivalità condivisa, sarà sul rettangolo di gioco cche il CT Didier Deschamps metterà in atto un confronto da derby milanese, come evidenzia la Gazzetta dello Sport: "Il vero pre-derby è quello tra le due punte che accenderanno anche la sfida tra Inter e Milan. Il veterano Giroud, trascinatore dei rossoneri in questo inizio stagione con quattro reti in tre gare, contro Thuram, un gol e tre assist con l'Inter.

Un duello che si infiamma anche perché i due si contendono il posto nell'attacco francese. Certo, il 36nne Giroud parte con il vantaggio dello status di bomber più prolifico della Francia, a quota 54 gol. In Bleu, Thuram non si è ancora sbloccato, ma dalla sua ha non solo il fatto di far parte della cerchia di attaccanti di fiducia del CT, ma pure l'anagrafe, con 11 anni in meno. In attesa del responso del Meazza, spetta a Deschamps decidere i destini del derby in Bleu".