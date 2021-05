Il sacrificio di Achraf Hakimi viene visto come salvifico in casa Inter: grazie alla partenza del marocchino, la sessione estiva vedrà solo lui come big allontanarsi da Milano, sventando il rischio di stravolgere l'ossatura della squadra che ha stravinto lo scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport, ormai ci siamo: no all'offerta di 60 milioni del Psg, i nerazzurri puntano ad arrivare a 70. Hakimi è reduce da due stagioni straordinarie con Dortmund e Inter, ha appena 22 anni e ampi margini di miglioramento: tutto questo lo rende uno degli esterni migliori al mondo. "Il Psg si troverebbe un giocatore molto più completo rispetto a quello che è arrivato a Milano appena un anno fa per 40 milioni. Per questo in casa Inter spingono perché la cifra si avvicini ai 70 milioni - si legge -. La trattativa è avanzatissima. E soprattutto, il finale non è in discussione: Hakimi sarà un giocatore del Psg. Marotta e Ausilio peraltro con Leonardo hanno da subito messo in chiaro le cose: niente contropartite". Niente Paredes, niente di niente: solo cash.

