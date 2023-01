Uno dei problemi segnalati dalla Gazzetta dello Sport circa la situazione Inter è quello degli investimenti della proprietà: pochi e alcuni anche errati. Una cura dimagrante che ha prodotto, in sostanza, un ridimensionamento. "Steven Zhang ha imposto, per cause di forza maggiore, una linea sportiva fortemente condizionata dall’utopia dell’autofinanziamento. Che autofinanziamento non è, fino in fondo. Perché nell’estate delle cessioni di Lukaku e Hakimi non è stato reinvestito neppure il 50% di quanto incassato - ricorda la rosea -.