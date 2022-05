Andrea Pinamonti, Sebastiano Esposito e Martin Satriano. Sono questi i tre nomi che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero garantire all'Inter un tesoretto da 40 milioni di euro nella prossima sessione di mercato. Analizzando la situazione dei tre attaccanti, la rosea parte dal centravanti di Cles, reduce da una positiva stagione ad Empoli chiusa in doppia cifra: servono 20-25 milioni per sedersi al tavolo con l’Inter e parlare di Pinamonti, con l’Eintracht Francoforte e il Sassuolo interessate.

Se Pina può tornare utile per dare ossigeno alle casse, Esposito e Satriano potrebbero invece essere usati come contropartite per sbloccare trattative avviate. È il caso di Asllani, individuato come ideale vice-Brozovic. L’idea iniziale era "provare a inserire Esposito nell’affare, ma in Toscana l’unica mezza apertura a un’eventuale contropartita tecnica da aggiungere al cash è arrivata sul nome di Satriano - si legge -. Al Brest, in cinque mesi, ha mostrato talento, spirito di sacrificio e fiuto per il gol, tanto da conquistare le attenzioni di Marsiglia e Nizza: insomma, sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Pinamonti in azzurro".