"Ieri Inzaghi ha provato un po’ di paura quando Brozovic ha sentito un piccolo fastidio durante l’ultimo allenamento e ha evitato di partecipare alla partitella per precauzione: niente di grave, il croato dovrebbe essere regolarmente in mezzo a frenare l’assalto iniziale dei friulani". Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport: Brozo titolare anche oggi. Ma i dubbi restano tanti. Primo: chi al posto di Calhanoglu? Secondo la rosea, stavolta Inzaghi è altamente tentato di ridare una chance da titolare a Gagliardini dopo l’ultima, non proprio felice, con la Lazio, ma ha uguali chance anche Mkhitaryan che in Champions è partito dall’inizio e cresce nella condizione. E attenzione anche ad Acerbi, ieri provato con i titolari e che potrebbe aver superato ancora una volta De Vrij. Infine sugli sterni: Darmian contende un posto sia Gosens a sinistra che a Dumfries a destra.