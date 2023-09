Acerbi in rimonta su De Vrij. Secondo la Gazzetta dello Sport, adesso Inzaghi è di fronte a un bivio: confermare l'olandese oppure rilanciare l'ex laziale che in questa stagione non ha ancora esordito a causa del problema al soleo? "Insomma, il dubbio è più che altro filosofico: dare continuità a De Vrij oppure mettere dentro subito Acerbi? L’olandese resta in vantaggio, ma le ultime ore segnalano l’ex laziale in grande rimonta", si legge.

"Il resto della formazione è fatta, con la conferma della coppia Thuram-Lautaro in attacco - riferisce la rosea -. L’argentino è l’unico tra i sudamericani ad essersi allenato. Sanchez non si è proprio presentato ad Appiano: colpa di un problema legato ai voli di rientro dal Cile. L’attaccante si allenerà oggi, ma comunque dovrebbe trovare spazio in panchina. È la speranza che ha anche Cuadrado. Il colombiano soffre per una tendinite e ieri nel centro sportivo nerazzurro ha svolto lavoro differenziato. È un problema da gestire e che va valutato quotidianamente: se oggi per la rifinitura l’ex juventino dovesse avere il via libera, a quel punto sarebbe disponibile per la panchina".

