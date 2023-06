Accordo trovato tra l'Inter e l'Al-Nassr per la cessione in Arabia di Marcelo Brozovic: ieri è stata formalizzata l'offerta da 23 milioni che ha convinto i nerazzurri a lasciar partire il croato. Ma allora cosa manca ancora per chiudere la trattativa? Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, non c'è accordo tra Brozovic e il club arabo. "Perché il croato ha sparato alto, nel meeting avuto per via telematica ieri sera con i dirigenti del club saudita. Non è stata sufficiente la proposta di un triennale da oltre 20 milioni di euro a stagione per convincerlo. Brozovic ha rilanciato, ha sparato più alto nella richiesta. E non è un problema da sottovalutare", assicura la rosea.

Secondo la Gazzetta, l’Al Nassr ha un budget fissato per l’operazione complessiva, numero che deve comprendere sia l’acquisto del cartellino sia lo stipendio del croato. E allora, se cresce la cifra da offrire a Brozovic per convincerlo, automaticamente scende quella che finirebbe nelle casse nerazzurre. Un problema, in ogni caso, che tutte la parti in causa giudicano risolvibile nelle prossime ore, comunque entro questa settimana". Ma non va dimenticato l'interesse del Barcellona.

