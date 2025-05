Dopo aver trovato nel match contro la Salernitana il suo secondo gol con la maglia dello Spezia, Rachid Kouda, attaccante dei bianconeri, ha parlato a margine dell'incontro: "Sono molto contento anche perché si tratta del primo gol al Picco e quindi sono doppiamente felice. Stiamo bene e in questo momento diamo il massimo, sempre. È normale che quando non si gioca con continuità, un calciatore non possa essere sorridente, però ho sempre rispettato le scelte del mister e mi sono sempre messo al servizio della squadra, cercando di sfruttare ogni occasione che mi è stata concessa".

Kouda, arrivato in Liguria in prestito dal Parma, ha poi parlato del rapporto con il bomber della formazione di Luca D'Angelo, vale a dire Pio Esposito: "Con lui ho un ottimo feeling, ci troviamo molto bene e mi piace molto giocare con lui”.