"I pianeti della galassia nerazzurra si allineano al momento giusto al posto giusto, sopra il cielo di San Siro". E' l'incipit del pezzo di commento di Inter-Lazio 3-1 che trova spazio tra le pagine sportive del Corriere della Sera di oggi.

La rimonta completata ieri dai nerazzurri sui capitolini trova il suo significato in un dato specifico: la squadra di Inzaghi non faceva sei punti in due partite di campionato consecutive da 85 giorni, fra la vittoria di Cremona (l’ultima arrivata in rimonta, fra l’altro) e quella nel derby con il Milan. La doppietta di Lautaro, inframezzata dal gol di Gosens, "riportano l’orologio nerazzurro sull’ora giusta: quella di un’Inter che ha fretta di recuperare il tempo perduto e centrare l’obiettivo minimo in campionato, per lasciare spazio ai sogni nelle Coppe", si legge.