Valentin Carboni, quale futuro? Il fantasista classe 2005 potrebbe trovare spazio in altri lidi. Nelle ultime ore il Marsiglia, particolarmente interessato all'argentino, ha intensificato i colloqui con i dirigenti dell’Inter per assicurarsi in prestito con diritto di riscatto il giocatore. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, spiegando che Oaktree lo valuta almeno 30 milioni di euro e la proprietà interista non intende perdere il controllo del cartellino, volendo dunque inserire il controriscatto nella formula del trasferimento.