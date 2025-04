Il Corriere dello Sport non ci gira intorno: la sensazione è che la stanchezza stia chiedendo il conto, si legge oggi sul giornale romano. L'entusiasmo per aver eliminato il Bayern sembra lontano: i ko con Bologna e Milan hanno riportato tutti con i piedi per terra.

E allora è in questo momento che serve ritrovare più giocatori possibili. "La speranza è che già domenica possano tornare a disposizione sia Thuram, sia i lungodegenti Zielinski e Dumfries. Scontato che nessuno potrà giocare dall’inizio - si legge -. Tornando al campionato, contro la Roma Inzaghi non avrà gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan: pronti Carlos Augusto e Frattesi".