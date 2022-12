Giorgio Scalvini non parte a gennaio, parola del patron atalantino Percassi. E allora l'Inter, scrive oggi il Corriere dello Sport, sta provando a bloccarlo per giugno. La concorrenza è fortissima: Bayern Monaco, Liverpool e soprattutto Manchester City. Ognuna di queste tre può far saltare il banco immediatamente. Ma l'Inter spera di arrivare all'avvio della prossima stagione e assicurarsi il gioiellino dei bergamaschi.

Intanto va considerato il canale preferenziale che da anni collega Inter e Atalanta. Inoltre i nerazzurri hanno un'arma in Fabbian, oggi in prestito alla Reggina e che sta facendo benissimo. La Dea ci ha messo su gli occhi da tempo, "tra i due club ci sarebbero già state un paio di chiacchierate sull’argomento" secondo il quotidiano.