Ange-Yoan Bonny va verso un'opportunità da titolare contro il Parma: sarebbe la prima volta in stagione, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Assieme a Spence, è infatti l’unico giocatore nerazzurro di movimento a non aver mai giocato dall’inizio.

L'attaccante ha fatto bene quando impiegato in corsa, ma la concorrenza rende difficile ritagliarsi un po' di spazio. "Stavolta il margine c'è - riporta il quotidiano - perché Lautaro, ieri notte impegnato nell’amichevole di addio a Messi, rientrerà per ultimo alla Pinetina, e perché Pio è reduce da 4 gare con la nazionale azzurra, 3 delle quali da titolare. Là davanti, l’unico davvero è fresco è Thuram, che è restato alla Pinetina ad allenarsi e che sarà titolare sia contro il Parma sia la prossima settimana contro il Bruges, in Champions. Anche Bonny era con la Costa d’Avorio, ma le partite in programma erano soltanto 3, l’ultima delle quali domenica, e ha anche saltato la seconda".