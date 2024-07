Tornano a suonare le sirene arabe anche in casa Inter, dove è tornato in voga il nome di Alessandro Buongiorno come rinforzo per la difesa. Innesto che i nerazzurri sono tornati a desiderare dopo l'infortunio alla tibia di Tajon Buchanan. Per arrivare al giocatore del Torino però Marotta e compagnia dovranno prima completare un'uscita. Secondo Calciomercato.com tra i giocatori di Simone Inzaghi c'è la possibilità che parta l'olandese Stefan de Vrij.

Per il difensore degli Oranje pare si siano mosse le acque del mercato arabo. Sull'ex Lazio ci sarebbe l'interesse dell'Al-Ittihad, dove è appena approdato Stefano Pioli come nuovo allenatore. L'ex tecnico del Milan avrebbe chiesto al club della Saudi Pro League l'interista De Vrij, nonostante il recente ingaggio dell'ex Bologna, Arthur Theate.

