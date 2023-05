Federico Dimarco è diventato uno dei perni dell'Inter di Simone Inzaghi, e il suo gol contro la Roma non ha fatto altro che confermare la grande crescita del ragazzo figlio della cantera nerazzurra. A sottolineare il ruolo primario di Dimarco è anche Francesco Graziani, che dagli studi di Sport Mediaset lancia anche una piccola provocazione: "Se Bayern Monaco, Newcastle o PSG provano a bussare per Federico Dimarco, per me l'Inter deve fare una valutazione di 45-50 milioni. Ha un vantaggio rispetto ad altri mancini: sa difendere molto bene, è molto bravo nel farlo. Ormai è diventato un titolarissimo, un punto di riferimento per Inzaghi".

