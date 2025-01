Andrija Vukoje, il giovane centrocampista classe 2008 che ieri ha svolto le visite mediche con l’Inter al Coni (GUARDA QUI IL VIDEO) è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. Domani infatti – come appurato da FcInterNews - è previsto che il ragazzo si rechi in Viale della Liberazione per firmare un contratto di due anni e mezzo con i campioni d’Italia.

Vukoje verrà inizialmente aggregato alle giovanili, prima di far parte eventualmente della seconda squadra nerazzurra quando questa da idea diventerà realtà.