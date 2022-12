Mentre il presente lo costringe a fermarsi a causa di un problema fisico, si spera di lieve entità, il futuro di Stefan de Vrij rimane un grosso punto di domanda. Recentemente l'agente Federico Pastorello, ammettendo il desiderio del difensore di rimanere a Milano, non ha escluso che in alternativa potrà ricevere molte offerte a fine contratto. E in attesa di proposte serie, aumentano i club poitenzialmente interessati a lui. oggi se ne parla in Olanda, dove Voetbal International cita Atletico Madrid e Tottenham come candidate a firmarlo a parametro zero. Non solo: secondo 1908.nl, in seguito all'infortunio di Gernot Trauner, anche il Feyenoord, ex squadra di De Vrij, si è informato timidamente sulla possibilità di tesserarlo già a gennaio. Eventualità remota, visto che il classe '92 è intenzionato comunque a concludere la stagione con la maglia dell'Inter.