Partita del cuore quella di domenica tra Inter e Salernitana per Danilo D'Ambrosio, bandiera dei nerazzurri ma ex granata. A quanto pare però non solo passato remoto per l'esterno nerazzurro che secondo quanto svelato dal fratellpo gemello Dario D’Ambrosio sarebbe stato nel mirino del club campano. Di seguito la lunga intervista del calciatore della Carrarese ai microfoni di Salernitana News. "Incrociare la Salernitana per Danilo è sempre una grande emozione. Abbiamo vissuto un periodo importante della nostra vita a Salerno, all’epoca c’era un settore giovanile davvero importante. Sapevamo dell’interesse della Salernitana - svela Dario a proposito dell'interesse del diesse granata, De Sanctis, sul fratello -. Danilo ha bei ricordi di Salerno, non avrebbe escluso un ritorno a Salerno, ma la trattativa con l’Inter non sarebbe stata semplice anche perché a Milano si trova benissimo".

Quella di domenica, almeno sulla carta, sarà una partita quasi impossibile per la Salernitana:

"I valori delle squadre sono noti, ma la Salernitana è una squadra che sa il fatto suo ed è sostenuto da un pubblico fantastico. Per l’Inter sarà una partita difficile, così come per chiunque affronti la Salernitana quest’anno. Candreva? Danilo lo conosce, ha una grande gamba e tanta qualità. Anche Mazzocchi sta facendo bene e ha ancora margini di crescita".