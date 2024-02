Intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara contro l'Arsenal, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao ha parlato di Mehdi Taremi e di come intende gestire un giocatore destinato a lasciare la squadra portoghese per andare all'Inter: "Sinceramente ho avuto giocatori in scadenza e hanno sempre giocato con me. Se fa parte della squadra è disponibile fino a giugno anche perché è un professionista di altissimo livello"

Un pensiero anche alla sfida di stasera a San Siro che vedrà di fronte due suoi ex compagni alla Lazio: "Inter e Atletico Madrid sono due belle squadre. L'Inter sta facendo bene con Inzaghi, Simeone è da anni all'Atletico. Se deve vincere qualcuno, spero sia l'Inter. Non sono stato tanto bene come alla Lazio per via degli infortuni ma mi hanno sempre trattato benissimo".

