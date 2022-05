La rimonta della Juve ai danni dell'Inter in finale di Coppa Italia, seppur illusoria ai fini del risultato, ad Antonio Cassano ha fatto venire in mente una gara maledetta dall'intero mondo nerazzurro: "Mi ha ricordato un po' Bologna-Inter - ha detto FantAntonio durante la 'Bobo Tv '-. Le occasioni più importanti le ha avute la Juve nei 90', poi nei supplementari la gara è cambiata anche per via del rigore causato da De Ligt e il gran gol di Perisic; c'è stata una sola squadra in campo. Ma sul 2-1, per me, la squadra di Inzaghi, pur giocando meglio, poteva stare ore e ore senza segnare".