In casa Inter, a pochi minuti di distanza dalla sfida contro il Verona, ha parlato ai microfoni di Inter Tv Carlos Augusto: "E' sempre bello vincere, oggi sarà tosta e difficile in quest'orario un po' diverso. Dobbiamo dare tutto per portarla a casa. Lunch match? Non ci siamo abituati, ma dobbiamo essere pronti per tutte le circostanze. Cambiano un po' le dinamiche, indossiamo la maglia dell'Inter e proviamo a vincere. Verona? Non ci sono partite facili in A, hanno grande cattiveria per tornare a vincere. Dobbiamo stare attenti e seguire le indicazioni del mister".