Cambio di agente per Simone Cinquegrano. L'esterno destro classe 2004 in forza all'Inter U23 (e in prestito dal Sassuolo) entra a far parte dell'agenzia di procura di Beppe Riso, la GRSport. A darne l'annuncio è la stessa impresa attraverso una storia pubblicata nelle ultime ore su Instagram

Sezione: Focus / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 14:09
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.