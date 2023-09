Francesco Calzona, ct della Nazionale slovacca, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando tra le altre cose della vicenda dell'addio all'Inter di Milan Skriniar: "Ho letto la sua storia sui giornali come tutti. Era stato messo sul mercato, poi non ho capito per quale motivo non è stato ceduto. Poi è andato a scadenza e ha avuto la possibilità di scegliere una situazione diversa e l'ha scelta. Onestamente siamo a dire le solite cose. Bisognerebbe conoscere le dinamiche societarie per cui non mi sento di dare un giudizio sulla sua cessione. E' andato in una squadra di primissimo livello. Ho parlato con lui in ritiro, era molto contento, era contento di mister Luis Enrique e del gioco che propongono. Per lui è stata una buona cosa anche se l'Inter, chiaramente, è una squadra di primissimo livello però ripeto non conosco le dinamiche precise di questa conclusione di questa vicenda per cui non voglio esprimermi e dare giudizi. A settembre con la maglia della Slovacchia ha fatto due prestazioni di altissimo livello, sono felice della sua prestazione. E' tornato quello che era".

