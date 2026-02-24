INTER-REAL BETIS 4-3

Marcatore: Iddrissou (2' rig, 6', 70'), Morante (32'), Marina (45', 51'), Mancuso (73')

90' - Quattro di recupero.

89' - Inter pericolosa con Iddrissou! El Mahboubi crossa, l'attaccante è solo a centro area ma non riesce a colpire. Palla sul fondo. Ultimo cambio per il Betis intanto, esce Rica entra Doronins.

87' - Ultimo cambio per l'Inter. Esce Mosconi, entra La Torre. Andrà a centrocampo, Mancuso torna nel tridente.

85' - Gonzalez ci prova al volo con il piattone. Palla alta sopra la traversa.

82' - Taho! Prodigioso su Marina! Girata di testa sul cross di De Roa, che aveva messo una palla perfetta per forza e traiettoria. Marina incorna bene, Taho è bravissimo e respinge in tuffo con un gran riflesso.

IL GOL - Bovio vince un duello e Mosconi punta l'area di rigore dopo aver raccolto la seconda palla: suggerimento per Mancuso che converge e di prima trafigge Zhuravskyi sul primo palo. Inter di nuovo avanti, controrimonta completata!

72' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! MANCUSO! INCREDIBILE! 4-3!

71' - Escono Oya e De Sa Abreu, entrano Gonzalez e Cordon. Due cambi ruolo su ruolo per Barrero Morales.

IL GOL - Marello crossa dalla trequarti su palla inattiva, Zhuravskyi esce a vuoto e Iddrissou deve solo spingere di testra. Tripletta per il centravanti nerazzurro, 3-3.

70' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! IDDRISSOU! Ne fa tre, parità a Interello!

69' - Doppio cambio per Carbone. Esce Zarate per El Mahboubi, dentro anche Putsen per Venturini. El Mahboubi andrà nel tridente, Mancuso passa al ruolo di mezz'ala.

68' - Ammonito N'Agoran. Trattenuta vistosa su Iddrissou.

62' - Ammonito Morante per simulazione.

59' - Esce Zouin, entra Mancuso: primo cambio per Carbone.

58' - Tiro da fuori di Morante. Blocca sicuro Taho.

IL GOL - Contropiede degli spagnoli con Corralejo che imbuca per Marina, che tira di prima. Gran diagonale, palla che bacia il palo e si insacca.

51' - Gol del Betis, Marina. Doppietta e Betis avanti 2-3.

48' - Grande occasione per Iddrissou! Zouin crossa e l'attaccante nerazzurro non riesce a deviare in porta, ingannato da una palla che sbuca all'ultimo.

15.03 - Si riparte a Interello!

Primo tempo complicato per l'Inter. Dopo il doppio vantaggio in avvio, piano piano gli ospiti sono cresciuti. I due gol di Iddrissou sono stati quindi rimontati dalla punizione di Morante e dalla girata aerea di Marina. Sicuramente gli spagnoli, che avevano approcciato malissimo la gara, hanno giocato una seconda parte di prima frazione davvero importante, da grande squadra. Nel secondo tempo l'Inter dovrà cercare di riportare sui propri binari l'inerzia della gara, rallentando un po' i ritmi e trovando soluzioni alle combinazioni nello stretto degli spagnoli.

14.45 - Fischia due volte Kooij. Si torna negli spogliatoi sul 2-2.

46' - Due di recupero, ammonito Oya intanto.

IL GOL - Cross di Rica, che batte bene il corner verso Marina. Girata vincente del centravanti e capitano ospite, che anticipa tutti sul primo palo.

45' - Gol del Betis. Marina fa 2-2 a pochi secondi dall'intervallo.

43' - Da lontanissimo Rica: il suo tiro è alto sopra la traversa.

40' - Ammonito Jakirovic, fallo su Marina. Dopo una scivolata sul pallone, nello slancio, intervento duro del centrale croato.

IL GOL - Punizione ben calciata dal limite dell'area, Taho non riesce a intervenire sul mancino di Morante. Palla in fondo al sacco, forse poteva fare meglio l'estremo difensore di casa.

32' - Gol del Betis. Morante su punizione, 2-1.

29' - Marina sfugge a Ballo sulla linea di fondo: cross rasoterra che Marello libera sulla linea di porta.

27' - Altra combinazione pericolosa nello stretto del Betis. Alla fine calcia dal limite De Roa, che ci prova a giro di sinistro. Palla a lato di pochissimo.

26' - Cresce il Betis, vicino al 2-1 questa volta con l'altra ala, Rafa Oya. Tiro in diagonale che finisce a lato, non di molto. I biancoverdi stanno però prendendo le misure dopo l'avvio super dell'Inter.

24' - Svetta De Roa su corner: palla alta.

23' - Ammonito Marina, spintone a gioco ferma su Jakirovic.

22' - Morante vicino al 2-1. Contropiede pericoloso del Betis che l'esterno destro biancoverde chiude con un rasoterra a incrociare. Bella parata di Taho.

21' - Intensità altissima a Interello. Tanti contrasti, tanta voglia per entrambe le squadre: ne risente un po' la qualità.

8' - Grande occasione ancora per l'Inter! Zouin arriva sul fondo e mette per Mosconi: in ritardo l'esterno sondriese, che avrebbe fatto gol a porta vuota se fosse arrivato sul pallone.

IL GOL - Betis in difficoltà e l'Inter ne approfitta. Mosconi raccoglie un cross di Zouin sul secondo palo e rimette in mezzo. Sul secondo palo arriva Iddrissou, che colpisce. Zhuravskyi non perfetto, non riesce a evitare il gol del 2-0. Grande avvio dei nerazzurri!

6' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! IDDRISSOU! Doppietta, 2-0, partenza incredibile dei ragazzi di Carbone!

IL GOL - Apre il piattone il centravanti nerazzurro: portiere spiazzato e Inter avanti.

2' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! IDDRISSOU! Glaciale, 1-0 per i nerazzurri!

1' - Rigore per l'Inter! De Sa Abreu si appoggia su Zhuravskyi ma il passaggio è corto. Iddrissou si avventa, salta il portiere e viene steso! Rigore e giallo per l'estremo difensore degli spagnoli.

13.58 - Fischia Kooij! Si parte!

13.56 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro, Betis in biancoverde.

L'Inter Primavera torna a giocare in Youth League. Gli ottavi di finale vedono i nerazzurri sfidare gli spagnoli del Real Betis, squadra di Siviglia. Dopo aver eliminato il Colonia un'altra sfida difficile quindi per i ragazzi di Carbone, che di fronte si trovano una delle sorprese della competizione. A trascinare i biancoverdi l'attaccante e capitano Rodrigo Marina, autore di 8 gol in 5 partite di Youth League. Calcio d'inizio alle 14, ecco le scelte dei due allenatori per la gara.

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Bovio, Jakirovic, Ballo; Venturini, Cerpelletti, Zarate (dal 69' El Mahboubi); Mosconi, Iddrissou, Zouin (dal 59' Mancuso).

A disposizione: Farronato, Breda, Peletti, Williamson, La Torre, Putsen, El Mahboubi, Kukulis

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Jakirovic (40')

REAL BETIS (4-3-3): Zhuravskyi; De Roa, Macias, N'Agoran, De Sa Abreu (dal 71' Cordon); Corralejo, Angel, Rica (dall'89 Doronins); Morante, Marina, Oya (dal 71' Gonzalez).

A disposizione: Klimek, Cuevas, Mora, Fierro, Bandera.

Allenatore: Javier Barrero Morales

Ammoniti: Zhuravskyi (1'), Marina (23'), Rodrigo Oya (46'), Morante (62'), N'Agoran (68')

Allenatore: Joey Kooij (Olanda)

Assistenti: Fikker, Kucukerbier (Olanda)

Quarto ufficiale: Crezzini