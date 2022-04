Il suo presente non è ora quello di opinionista di DAZN, ma anche di elemento della squadra dilettantistica del Centro Sportivo Lebowski: "Qualche amico mi parlò di questa squadra. Mi piacque subito, è un progetto sociale prima che sportivo. È una famiglia, una comunità che supporta la squadra, per la quale la domenica diventa uno sfogo: la gente viene allo stadio tifa, mangia, beve e si diverte. Purtroppo gli impegni da commentatore tv mi permettono di giocare poco, ma entro due settimane voglio tornare in campo. Ci sono i play off da raggiungere. Insisto sulla bellezza del calcio dei dilettanti: sarebbe bellissimo se, come avviene in Inghilterra, i piccoli club potessero sfidare le big. Il mio Lebowski per esempio ha più volte proposto un Lebowski-Inter in Coppa Italia. Sarebbe un arricchimento per tutti, un modo per incentivare i ragazzi a giocare e magari per scoprire talenti". Battuta finale sulle chance Scudetto per l'Inter: "Adesso è dura, le cose non dipendono più da lei. Di certo faccio il tifo perché ce la faccia, per me vestire quella maglia è stato un onore, anche se sono sincero: fosse dipeso da me non avrei mai lasciato la Fiorentina".