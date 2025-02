Dopo la vittoria casalinga contro il Monaco valsa all'Inter la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League con un quarto posto in classifica generale ottenuto come piazzamento finale della fase campionato, i campioni d'Italia tornano al Meazza ma da ospiti dei cugini del Milan. A presentare per primo la stracittadina meneghina ai microfoni di DAZN è Alessandro Bastoni.

Quanta voglia c'è di riscatto?

"C'è tanta voglia anche perché l'ultima sconfitta ci è costata un Trofeo e ci ha lasciato in bocca perché al di là di un derby abbiamo perso una coppa. Abbiamo analizzato con lucidità e freddezza quello che possiamo fare meglio e siamo pronti a metterlo in campo questa sera".

Cosa temi del Milan?

"Hanno grande qualità offensiva in realtà e quando ci siamo sbilanciati troppo ci hanno messo in difficoltà. Però ripeto abbiamo analizzato le cose tecniche con lucidità e siamo concentrati e pronti per fare una grande partita stasera".

È anche un modo per mettere pressione al Napoli?

"Sì, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo pensare all'Inter più che al Napoli".

