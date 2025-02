Indiscusso protagonista di Inter-Lazio è Marko Arnautovic, autore del meraviglioso gol del vantaggio nerazzurro. Arrivato in postazione Sport Mediaset dopo il triplice fischio di Michael Fabbri, Arna commenta così quanto avvenuto questa sera a San Siro: “Quanto vale per me? Tanto, quanto vale per l’Inter vale per me. Ci eravamo detti che volevamo andare in semifinale, abbiamo vinto e siamo contenti”.

Andate a Napoli per?

“Vincere, siamo l’Inter e andiamo a vincere ogni partita. Siamo forti anche se sappiamo che il Napoli è da rispettare. Però andiamo lì per cercare di vincere”.

Quanto vi stuzzica la semifinale col Milan?

“Non pensiamo adesso al Milan, pensiamo a sabato che è una gara molto importante poi vediamo di partita in partita. È ancora lunga per arrivare lì”.

