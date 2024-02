Intercettato da Sky Sport subito dopo il triplice fischio di San Siro, tocca a Marko Arnautovic esprimere il suo commento a caldo su Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di Champions League decisa da un suo gol: "È uno dei gol più importanti della mia carriera. Non era un periodo facile, dopo gli infortuni mi serviva tempo. Nelle ultime settimane non ho fatto gol in tante occasioni e sono qui per farlo, oggi ne ho sbagliato due che dovevo fare ma i tifosi e i compagni mi hanno fatto sentire che erano dietro di me. Mi hanno dato energia per fare il gol".

L'abbraccio di gruppo dopo il gol è un segno per queste partite: si vince di squadra.

"Siamo un gruppo fantastico, i titolari e chi entra fanno vedere che siamo un gruppo molto forte. Chi è fuori non abbassa la testa, cerca sempre di far tutto per vincere. Il gruppo è meraviglioso".

Troppo stretto l'1-0?

"No, abbiamo vinto. Sappiamo che a Madrid si partirà dallo 0-0, sarà tosta però abbamo cercato di vincere oggi. Lì andremo per vincere lo stesso".