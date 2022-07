"La differenza della Juve di quest’anno sarà negli obiettivi. Dobbiamo tornare a vincere. L’anno scorso abbiamo fatto bene in difesa ma ci sono mancati i gol, siamo stati l’undicesimo attacco e questi numeri non sono assolutamente sufficienti per vincere. L’Inter è ancora la favorita. Il Milan ha fatto un campionato straordinario, per loro sarà un buon test perché ripetersi è sempre difficile". Sono le parole di Massimiliano Allegri, che ai microfoni di DAZN, per il format Inside Juventus, esprime le sue prime considerazioni pre-season. "Bremer? La dirigenza sta lavorando benissimo sul mercato" chiosa sul nuovo acquisto della Vecchia Signora.